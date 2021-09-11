صاحب مقام يقدم أول عروضه على مسرح قصر ثقافة الفيوم

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي " صاحب مقام " من إنتاج الفرقة يقدم أول عروضه خارج القاهرة ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، و يشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي ، حيث يقدم العرض ابتداء من يوم الجمعة المقبل ١٠ سبتمبر الجاري على مسرح قصر ثقافة الفيوم و لمدة ٥ أيام بالمجان ، لينتقل بعدها العرض الى محافظة بني سويف ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق ١٥ سبتمبر الجاري .

جدير بالذكر أن العرض حكي و غنا وانشاد و يقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس مارجرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد.

"صاحب مقام "كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي

يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل ، كريم البسطي ، مصطفى عبد الفتاح ، عادل رأفت، محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، أداء وغناء وإنشاد عبادة ،وإخراج عادل حسان.