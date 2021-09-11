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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صاحب مقام يقدم أول عروضه على مسرح قصر ثقافة الفيوم

صدى البلد

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي " صاحب مقام " من إنتاج الفرقة يقدم أول عروضه خارج القاهرة ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، و يشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي ، حيث يقدم العرض ابتداء من يوم الجمعة المقبل ١٠ سبتمبر الجاري على مسرح قصر ثقافة الفيوم و لمدة ٥ أيام بالمجان ، لينتقل بعدها العرض الى محافظة بني سويف ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق ١٥ سبتمبر الجاري .

جدير بالذكر أن العرض حكي و غنا وانشاد و يقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي،  المرسي أبو العباس،  والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس مارجرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد.

"صاحب مقام "كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي 
يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل ، كريم البسطي ، مصطفى عبد الفتاح ، عادل رأفت،  محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، أداء وغناء وإنشاد عبادة ،وإخراج عادل حسان.

 

مسرح البيت الفني للمسرح ثقافة الفيوم العرض المسرحي مسرح المواجهة

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