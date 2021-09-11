فييري: هالاند أفضل من فان باستن

أشاد الإيطالي كريستيان فييري، مهاجم ميلان وإنتر السابق، بقدرات النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال فييري، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا: "هالاند خليط بيني وبين أدريانو؟ لعبت مع أدريانو عندما كان عمره 20 عامًا، لكنه لم يكن قويًا مثل هالاند".

وأضاف فييري: "لم أر أي شخص في آخر 20 أو 30 سنة مثل هالاند في مركز المهاجم الصريح. ربما حتى فان باستن لم يكن جيدًا في سن العشرين".

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 12 هدفًا في 15 مباراة دولية مع منتخب النرويج، كما أحرز 41 هدفًا في 41 مباراة مع دورتموند في الموسم الماضي.

ويحظى هالاند باهتمام معظم الأندية الكبرى في أوروبا خلال الموسم الحالي.