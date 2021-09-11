لاغتصابه ٣ فتيات.. الحبس الاحتياطي لنجم مانشستر سيتي حتي يناير

تلقى بنجامين ميندي، مدافع مانشستر سيتي، صدمة كبرى أثناء تواجده في الحبس الاحتياطي بمدينة ليفربول.

وكانت الشرطة البريطانية قد اتهمت ميندي بالاغتصاب، بعد 3 شكاوي قُدمت من أشخاص تتخطى أعمارهم 16 عامًا، في الفترة ما بين شهري أكتوبر 2020،وأغسطس 2021.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن محكمة تشيستر كراون حددت يوم 24 يناير 2022 موعدًا لمحاكمة اللاعب الفرنسي، وهو ما يعني أن الأخير سيظل في السجن حتى هذا التاريخ، بعد أن رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة الشهر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن الجلسة الأخيرة لميندي، لم تشهد توجيه التهم إليه، ولم يتم تقديم أي التماسات خلالها، لكنها تناولت إلى حد كبير الأمور الإدارية قبل المحاكمة.

وستُعقد جلسة استماع أخرى، في 15 نوفمبر، وقالت إليانور لوز كيو سي، محامية ميندي، إنها سترفض التهم الموجهة للاعب في ذلك التاريخ.