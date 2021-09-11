شوكت : أبطال اليد على قدر المسئولية.. وأشكر إدارة الزمالك

حرص أحمد شوكت لاعب سلة الزمالك السابق، والمشرف على فريقي الشباب 18 و 20 سنة لكرة السلة حاليا، على تهنئة فريق كرة اليد لتتويجة ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

وكان فريق اليد قد فاز على نظيره الأهلي بنتيجة 27/28 بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة بصالة حسن مصطفى، وتأهل الفريق عقب هذا الفوز لبطولة كأس العالم للأندية في مواجهة برشلونة الإسباني يوم 6 أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقال شوكت : “فريق اليد بالزمالك على قدر المسئولية وجهاز فني محترم ومتعاون والجميع قد أتم مهمته على أكمل وجه، هو فريق متكامل صاحب إنجازات كثيرة.

ووجه شوكت الشكر لإدارة النادي الحالية لحرصها على الوقوف مع فريق اليد، ومع جميع فرق النادي بوجه عام وهذا هو الدافع الرئيسي وراء البطولات الأخيرة.