بسبب الملابس.. تفاصيل مصرع شقيقتين داخل منزلهما بمركز دمنهور

مصرع شقيقتين

لقيت طفلتان مصرعهما إثر سقوط دولاب عليهما أثناء سحبهما الملابس أثناء لهوهما داخل المنزل بقرية برقوقه التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شقيقتين داخل منزلهم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة طفلتين أشقاء وهم :"ساندى محمد عتمان ٣ سنوات، فيروز محمد عتمان سنة ونصف، إثر سقوط دولاب الملابس عليهما بالمنزل، أثناء لهوهما وتوفيا في الحال وتم حفظ الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.