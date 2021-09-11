مواعيد مباريات اليوم السبت 11 - 9 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 11 - 9 - 2021، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة مانش يونايتد مع نيوكاسل التي ستشهد الظهور الأول لكرستيانو رونالدو.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس x توتنهام – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال x نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي x مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد x نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتون x وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

واتفورد x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

برينتفورد x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x أستون فيلا – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليفانتي x رايو فاليكانو – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو x ريال مايوركا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان x كليرمون فوت – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD

موناكو x مارسيليا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي x فينيزيا – الساعة الثالثة عصرا

نابولي x يوفنتوس – الساعة السادسة مساء

أتلانتا x فيورنتينا – الساعة التاسعة إلا ربع

مواعيد مباريات الدوري الألماني

جرويتر فورت x فولفسبورج - الساعة الثالثة والنصف عصرا

هوفنهايم x ماينز 05 - الساعة الثالثة والنصف عصرا

فرايبورج x كولن- الساعة الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين x أوجسبورج - الساعة الثالثة والنصف عصرا

باير ليفركوزن x بوروسيا دورتموند - الساعة الثالثة والنصف عصرا

لايبزيج x بايرن ميونخ – الساعة السادسة والنصف مساء