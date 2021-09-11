مواعيد مباريات اليوم السبت 11 - 9 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 11 - 9 - 2021، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة مانش يونايتد مع نيوكاسل التي ستشهد الظهور الأول لكرستيانو رونالدو.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس x توتنهام – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال x نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي x مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد x نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون x وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
واتفورد x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
برينتفورد x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
تشيلسي x أستون فيلا – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفانتي x رايو فاليكانو – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو x ريال مايوركا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان x كليرمون فوت – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD
موناكو x مارسيليا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي x فينيزيا – الساعة الثالثة عصرا
نابولي x يوفنتوس – الساعة السادسة مساء
أتلانتا x فيورنتينا – الساعة التاسعة إلا ربع
مواعيد مباريات الدوري الألماني
جرويتر فورت x فولفسبورج - الساعة الثالثة والنصف عصرا
هوفنهايم x ماينز 05 - الساعة الثالثة والنصف عصرا
فرايبورج x كولن- الساعة الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين x أوجسبورج - الساعة الثالثة والنصف عصرا
باير ليفركوزن x بوروسيا دورتموند - الساعة الثالثة والنصف عصرا
لايبزيج x بايرن ميونخ – الساعة السادسة والنصف مساء