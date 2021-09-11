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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11 - 9 - 2021.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 11 - 9 - 2021، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة مانش يونايتد مع نيوكاسل التي ستشهد الظهور الأول لكرستيانو رونالدو.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس x توتنهام – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

آرسنال x نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium    

ليستر سيتي x مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد x نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium            

ساوثهامتون x وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect        

واتفورد x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect                            

برينتفورد x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect                      

تشيلسي x أستون فيلا – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium        

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليفانتي x رايو فاليكانو – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1              

أتلتيك بيلباو x ريال مايوركا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1        

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  

باريس سان جيرمان x  كليرمون فوت – الساعة الخامسة مساء على قناة  beIN Sports HD     

موناكو x مارسيليا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي x فينيزيا – الساعة الثالثة عصرا  

نابولي x يوفنتوس – الساعة السادسة مساء      

أتلانتا x فيورنتينا – الساعة التاسعة إلا ربع      

مواعيد مباريات الدوري الألماني

جرويتر فورت x فولفسبورج  - الساعة الثالثة والنصف عصرا    

هوفنهايم  x ماينز 05 - الساعة الثالثة والنصف عصرا    

فرايبورج  x كولن- الساعة الثالثة والنصف عصرا  

يونيون برلين x أوجسبورج - الساعة الثالثة والنصف عصرا

باير ليفركوزن x  بوروسيا دورتموند - الساعة الثالثة والنصف عصرا  

لايبزيج x بايرن ميونخ – الساعة السادسة والنصف مساء

     

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