يوفنتوس يصطدم بـ نابولي في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي .. اليوم

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره نابولي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويبحث فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري، عن الفوز الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد الانطلاقة الكارثية التي حققها الفريق.

وتعادل يوفنتوس مع أودينيزي 2-2، في افتتاح مشواره في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما خسر من إمبولي بهدف دون رد في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح فريق نابولي بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، في انتزاع الفوز من يوفنتوس، لمواصلة منافسته على صدارة الدوري الإيطالي.

وحقق نابولي الفوز في أول مباراتين في الدوري الإيطالي، حيث هزم فينيزيا بهدفين دون ردن بينما تغلب على منوى بهدفين مقابل هدف.

ترتيب نابولي يوفنتوس في الدوري الإيطالي:

يحتل نابولي المركز الخامس، في مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الـ 12، بنقطة وحيدة.