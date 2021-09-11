عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصة أفغاني فر من بلاده كلاجئ وعاد إليها كجندي أمريكي بعد 11 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية

نشرت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، قصة جندي أمريكي، أفغاني الأصل، فر مع عائلته إلى الولايات المتحدة بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان، ليعود بعد ذلك مجددا إلى بلاده كجندي في القوات الأمريكية إبان سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وفر أجمل أشيكزاي، مع عائلته التي كانت تسكن في العاصمة كابول إلى الولايات المتحدة بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان أواخر السبعينات، وترعرع في الولايات المتحدة، حيث انضم إلى القوات الأمريكية وعاد إلى أفغانستان مرة أخرى بعد أحداث 11 سبتمبر ليخدم كمحارب أمريكي ضمن مشاة البحرية “المارينز” في معسكر “رينو” الثاني بقندهار.

وينحدر أشيكزاي من عائلة مرموقة في أفغانستان عاشت حياة هادئة ومريحة، حيث كان والده أستاذاً جامعياً في العاصمة كابول، وعملت والدته مدرسة للغة الباشتو في المدرسة الثانوية. 

وانتقلت العائلة عبر مطار كابول إبان الغزو السوفييتي إلى باكستان لطلب اللجوء، ثم غادرت في الثمانينيات إلى الولايات المتحدة، حيث انضم أشيكزاي إلى الوحدة الاستكشافية البحرية الـ 15 التي عسكرت في أستراليا. 

وتلقّى أشيكزاي أمراً بإبلاغ قائد الوحدة بأنه سيلتحق بالقوات الأمريكية في قندهار بأفغانستان، وذلك بعد أسابيع قليلة من توجه الوحدة إلى بحر العرب عقب أحداث برجي التجارة في 11 سبتمبر.

واعتبر المحارب المخضرم نفسه جسراً بين ثقافتين بعد عودته لوطنه الأم، حيث بدأ بتدريس التاريخ والثقافة الأمريكية للسكان المحليين، وفي المقابل قام بتعليم زملائه من الجنود عن الثقافة والدين والسياسة في أفغانستان. 

وعبّر في التقريرٍ عن استيائه من سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، وتكرر سيناريو فرار المواطنين بعد أكثر من 3 عقود على الغزو السوفييتي للبلاد، وعن شعوره بالذنب حيال ذهاب جهود 20 عاماً من قتاله ورفاقه طالبان دون أي نتيجة.

شاهدوا ما فعلته طالبان بطائراتكم.. الصين تنكأ جراح أمريكا بعد مغادرتها أفغانستان

وسائل إعلام : مقاومة بنجشير تستعيد 3 مناطق من طالبان

جندي أمريكي أفغاني 11 سبتمبر لاجئ طالبان الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

"التعليم" تجمع طلبات إعادة الفحص اليدوي لأوراق الثانوية العامة عبر هذا الرابط

بسبب نصيحة من القرن الماضي.. حرمان جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو

حادث مروع| منشور مؤثر من حودة بندق بعد نجاته من الموت

مندوب مصر بجنيف: الاستراتيجية الوطنية محصلة لاجتماعات مكثفة طوال عام ونصف.. الاستراتيجية الوطنية تضم تعديل قوانين التحرش وختان الإناث

بعد واقعة جلبوع.. إسرائيل تتوعد الأسرى الـ6 بالسجن سنوات طويلة

واشنطن: لا دليل على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ