وسائل إعلام : مقاومة بنجشير تستعيد 3 مناطق من طالبان

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان المناهضة لحركة طالبان في منطقة بنجشير تمكنت من استعادة السيطرة على 3 مناطق من قوات حركة طالبان.

ونقلت صحيفة "أفغانستان تايمز" عن مصادرها قولها، إن "المقاومة استعادت من طالبان السيطرة على مناطق دره وآبشار وبريان في شمال وشمال شرقي ولاية بنجشير الأفغانية".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت عن سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان يوم الاثنين الماضي، لكن قوات جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود أعلنت أن المواجهات في بنجشير لا تزال مستمرة.

وقال صالح رجستاني، رئيس اللجنة العسكرية بجبهة المقاومة، في بيان مُصور: "أود أن أكرر لحركة طالبان وأنصارهم أن دخول بنجشير لا يعني أن هذه نهاية الحرب ولكن هذه بداية الحرب".

وأضاف: "أنا واثق من أن المجاهدين والمقاومين وأبناؤكم المخلصين سيقاتلون من أجل قيمكم وشرفكم حتى نهاية الحرب".

وناشد رجستاني المجتمع الدولي عدم الاعتراف بطالبان ومساعدة النساء والأطفال في بنجشير.

وقال رجيستاني: "أطلب من المجتمع الدولي، ولا سيما منظمات الإغاثة الإنسانية، مساعدة نساء وأطفال بنجشير ومنع المجاعة وتوفير الأدوية والحليب الجاف للأطفال الذين يحتاجونهم"، مُعترفًا بأن طالبان قطعت كل الطرق المؤدية إلى بنجشير.

وأضاف رجستاني: "طالبان كمعتدين أغلقوا الطرقات أمام أهالي بنجشير".

في سياق متصل، قتلت طالبان روح الله صالح، شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق، الذي أصبح أحد قادة المعارضة المناهضة لطالبان في وادي بنجشير، بحسب المتحدث باسم جبهة المقاومة، علي نزاري.

وقال نزاري لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في رسالة يوم الجمعة: "لقد تعرض للتعذيب وقتل داخل وادي بنجشير"، قائلا إنه "لا يعرف بالضبط كيف" قُتل صالح.