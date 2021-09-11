مندوب مصر بجنيف: الاستراتيجية الوطنية محصلة لاجتماعات مكثفة طوال عام ونصف.. الاستراتيجية الوطنية تضم تعديل قوانين التحرش وختان الإناث

مندوب مصر الدائم بجنيف: الاستراتيجية الوطنية محصلة لاجتماعات مكثفة طوال عام ونصف

مندوب مصر في جينيف يوضح استراتيجية حقوق الإنسان في مجال الصحافة والإعلام

مندوب مصر الدائم في جينيف يكشف جوانب الاستراتيجية الوطنية في التعليم والصحة والحريات

مندوب مصر الدائم بجنيف: الاستراتيجية الوطنية تضم تعديل قوانين التحرش وختان الإناث

السفير أحمد إيهاب جمال الدين: الاستراتيجية تستهدف تعزيز جهود محو الأمية والصحة الانجابية

مندوب مصر الدائم في جينيف يكشف جوانب الاستراتيجية الوطنية للأ كبار السن والتعليم

قال السفير أحمد إيهاب ، مندوب مصر الدائم بجنيف ، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى محصلة لاجتماعات مكثفة دارت على مدار عام ونصف، تهدف لمواصلة جهود الدولة المصرية للاتساق مع أجندة التنمية المستدامة فى كافة محاورها الأربعة .

قال السفيرأحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جينيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف زيادة قدرات النقابات العمالية في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، بالغضافة إلى دعم موارد النقابات وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية.





وأوضح أحمد إيهاب جمال الدين، خلال كلمته بـ حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تتيح للنقابات العمالية إصدار تشريعات عمل النقابات المهنية، وأيضا تتيح تفعيل مشروعاتها في إعدادالقوانين والإجراءات اللازمة لـ إجراء الانتخابات الخاصة بها.



وفيما يخص الصحافة والإعلام، لفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمن ممارسة المؤسسات حقوقها بكل حيادية واستقلال، بالإضافة إلى حظر فرض أي رقابة على الصحف.



وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على البيانات والمعلومات وتعزيز وثقافة التعددية للصحافة والإعلام، بالغضافة إلى وجود مراجعة دورية لقوانين ممارسة حقوق التعبير ومواصلة جهود الدولة لحماية الصحفيين والإعلاميين.

كشف السفير احمد إيهاب جمال الدين ، مندوب مصر الدائم في جينيف، عن معايير الاستراتيجية الوطنية لبناء الانسان في مجالات الصحة والتعليم والحرية الشخصية.

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لبناء الانسان : إن الاستراتيجية تهدف تعزيز مبدأ الحرية الشخصية والاجتماعية، وحرية المعتقدات الدينية، وتستهدف رفع الوعي بالحريات وتعزي أليات تنفيذها.

وتابع مندوب مصر الدائم في جينيف، أن الاستراتيجية تتبنى تعديل تشريعي لحماية حرية الحياة الشخصية ، والحقوق الاجتماعية.

ونوه أن الاستراتيجية تسعى لـ تفعيل قانون التأمين الصحي، وتقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية ، بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الاستراتيجية تهتم بجانب تطوير التعليم ، وتقليل ظاهرة التسرب منه ، والاهتمام بمجالات البحث العلمي، وتطوير التعليم الفني.

وقال السفير احمد إيهاب ، مندوب مصر الدائم ب جنيف ، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان شملت محور ملف المرأة فيما يختص بتعديل قوانين التحرش الجنسى، ختان الإناث وآليات لتوفير المساندة النفسية من خلال اصدار قانون شامل لحماية المرأة ضد العنف واصدار قانون منع زواج الأطفال .

وأضاف انه تم صدور قانون لذوى الاعاقة واطلاق المبادرة الرئاسية لدمجهم لتحسين أوضاعهم وتمتعهم فى الحق بالعمل ، الرعاية الصحية والاجتماعية.

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بجنيف إن الاتسارتيجية الوطنية لحقوق الانسان اكدت على زيادة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وتطوير الخدمات والمرافق فى المجتمعات السكنية والمدن الجديدة والاستمرار فى تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة.

وأضاف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال كلمته فى انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك اهتمام كبير بالثقافة باعتبارها حق أصيل لكل إنسان، وتسهم فى تشكيله الوجدانى وبناء شخصيته، وفى ضوء أهمية الحفاظ على طراز مصر الثقافى والحضارى بجميع روافده، تستهدف الاستراتيجية توزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن فى مختلف ربوع مصر.

وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إلى أنه يتم النهوض بالصناعات الثقافية، وتوفير التمويل المناسب لها، وأضاف أن الاستراتيجية البناء لـ الاصلاحات التشريعية والمابدرات والسياسات التى تمت فى السنوات الماضية، فتوجد ارادة سياسية غير مسبوقة لتحسين وضع المرأة وكفالة حقوقها كأولوية، وتم تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب لها، ولا تقل عن 10% فى مقاعد مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ستقوم بمتابعة دورية لكافة المجالات، وذلك في إطار تنسيق كامل مع الجهات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجامع المدني والأهلية.



وأكد على أن الاسترايجي الوطنية تستهدف تحقيق أهداف وتطلعات المواطن المصري في مجال حقوق الإنسان.

