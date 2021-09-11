السفير أحمد إيهاب جمال الدين: الاستراتيجية تستهدف تعزيز جهود محو الأمية والصحة الإنجابية

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بجنيف إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت زيادة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وتطوير الخدمات والمرافق فى المجتمعات السكنية والمدن الجديدة والاستمرار فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال كلمته فى انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك اهتمام كبير بالثقافة باعتبارها حق أصيل لكل إنسان، وتسهم فى تشكيله الوجدانى وبناء شخصيته، وفى ضوء أهمية الحفاظ على طراز مصر الثقافى والحضارى بجميع روافده، تستهدف الاستراتيجية توزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن فى مختلف ربوع مصر.

وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إلى أنه يتم النهوض بالصناعات الثقافية، وتوفير التمويل المناسب لها، وأضاف أن الاستراتيجية البناء لـ الإصلاحات التشريعية والمبادرات والسياسات التى تمت فى السنوات الماضية، فتوجد إرادة سياسية غير مسبوقة لتحسين وضع المرأة وكفالة حقوقها كأولوية، وتم تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب لها، ولا تقل عن 10% فى مقاعد مجلس الشيوخ.

وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز جهود محو الأمية والتوسع فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية، ووسائل تنظيم الأسرة المقدمة للمرأة المصرية.