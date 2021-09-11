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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: أى شخص يشوش أو يستهزئ بمحفل ديني يتعرض فورا للعقاب

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد، وهناك مواد أخرى تخدم على هذا الحق مثل المساواة وعدم التمييز، موضحا أن هذا الحق مترجم فى كثير من القوانين والممارسات.
 

وقال وزير العدل، خلال الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، إن قانون بناء وترميم الكنائس وصل بالفعل إلى 2000 كنيسة ومبنى تابع للكنائس.

 

وأشار إلى أن هناك ايضا قانون لتنظيم وحماية الأوقاف وتنظيم أموال كلا من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية.

 

وأضاف وزير العدل، أن مثل هذه القوانين والتشريعات والممارسات تبدد جو التطرف والآراء الخارجة عن أى دين، منوها إلى أن قانون العقوبات يشمل معاقبة أى شخص يقوم بالتشويش على الشعائر الدينية لأى شخص اخر، وأى شخص يستهزئ بأى محفل ديني معرض للعقوبة.

 

وأشار إلى أن هناك أيضا مجلس قومى لمكافحة الارهاب والتطرف، موضحا أن كل تلك الممارسات تساهم فى القضاء على هذا الجو المتطرف.

 

وأضاف وزير العدل، أن هناك لجنتين فى مجلسى النواب والشيوخ معنيين بحقوق الانسان، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من الدولة بحقوق الانسان، سواء من خلال مبادرات خاصة بالحكومة، أو مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أو المجمتع المدنى.

وزير العدل الإرهاب القطاع الخاص مجلسي النواب والشيوخ الارهاب والتطرف

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