المخلفات والكهرباء.. كيف ستحول المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية؟

تسعى الدولى إلى الاستفادة من المخلفات بشتى الصور وتقليل ناتج دفن المخلفات بكل الوسائل، وكذلك الدخول الى عالم الطاقة النظيفة من خلال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية.

وقد شهدت وزارات الإنتاج الحربى و التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعى بين تحالف "وزارة الإنتاج الحربى و شركة Renergy Group Partners" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.

وسيقوم بموجب هذا البروتوكول بتوفير التقنية المبتكرة لتنفيذ محطة معالجة تحويل المخلفات البلدية الصلبة لطاقة كهربائية بمحافظة الجيزة على الأرض المخصصة لهذا الغرض بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية المعمول بها بمصر .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى إطار خلق وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة الجديدة والتوسع فيها وأحد هذه التكنولوجيات هو تحويل المخلفات إلى طاقة بما يساهم في القضاء على كميات كبيرة من المخلفات خاصة فى المحافظات التى يصعب فيها توفير أراض لإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير .

وأكد "شعراوى" أن الدولة تبذل جهودا خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لما لذلك من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة .

من ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، والتى تعتمد على إقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى ووقود بديل حيث تمتلك مصر الخبرة في إنشاء وإدارة هذه المصانع ، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم السعي فى الوقت الحالى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال.

وأوضحت "فؤاد" أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، بما يحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة وهذا حل بديل يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي بما يوفر تخصيص مدافن صحية بها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم إصدار تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة، الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي) من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن مُعالجة المُخلفات وتحويلها إلى طاقة، إضافة إلى وضع معايير الاختيار لعدد (8) شركات مصرية وذلك طبقاً للتكليفات الرئاسية بالتركيز على الشركات المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، حيث تمت الموافقة على البدء بالتنفيذ في (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وبدأنا بمحافظة الجيزة (أبو رواش) كأول محافظة يتم تنفيذ المنظومة بها.