ضبط عنصر إجرامى يتاجر فى المخدرات بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.