سقوط عصابة سرقة المساكن بالقليوبية



تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب "التسلق وكسر الأبواب" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبط ثلاثة منهم وتبين أن الإثنين الآخرين محبوسين على ذمة قضايا ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" لإثنين منهم معلومات جنائية (أمكن ضبطهم وضبط المسروقات).

تم إتخاذ الإجرءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة .