حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النمو السكاني بمثابة تحد كبير وواضح، وقال: “مين في الدنيا يقدر يوفر لـ مليون مواطن سكن ووظائف”.

وأضاف “الرئيس السيسي”، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: “مين يقدر يعمل نظام تعليمي جيد لـ 22 مليون مواطن”، متابعا: "النظام هيطلع إيه.. هيطلع تعليم متواضع".

واستطرد: “مين هيقدر يعمل تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون، بالرغم من أن عدد المستشفيات 5 آلاف”.

وأوضح: "دولة زي مصر تحتاج إلى إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولا سنويا، لو الرقم دا موجود حاسبوني وحاسبوا الحكومة على الممارسات وحقوق الناس".