ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش باسيوط

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط وبحوزته كمية من المخدرات بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجرءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.