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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ذاتية متكاملة وطويلة الأمد

حماة الوطن
حماة الوطن

يثمن حزب حماة الوطن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.


ويؤكد الحزب في بيان له، انها تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية


ويشير  الي إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية  مؤكدا علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

حقوق الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان حزب حماة الوطن الجمهورية الجديدة

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