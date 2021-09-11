لوحات فنانى وفنانات الجوف تستهوى زوار مهرجان التمر والعسل بالسعودية

يحتفل مهرجان التمر والعسل الذي تقام فعالياته على أرض المعارض في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، بالعديد من الأنشطة والأركان المتنوعة التي تخاطب مختلف شرائح وفئات المجتمع، ومنها أركان الحرف اليدوية والفن التشكيلي والركن الخاص بالأطفال والرياديين والرياديات وشباب "الفود ترك" والأسر المنتجة.



ومن المشاركات التي جذبت الكثير من زوار المهرجان، للتأمل والاستمتاع بالمشاهدة، مشاركة عدد من فناني وفنانات جمعية الثقافة والفنون، إذ تنوعت مشاركاتهم ما بين الفن الواقعي، السريالي ، والفن التجريدي من خلال الرسم الواقعي والنقوش التاريخية ، فن الرسم بالبخاخ ، الرسم بالرمل ، فن الجروح السينمائية.



وأبدى زوار المهرجان، انجذابهم للعديد من اللوحات التي تتميز بطابع فني مختلف ورمزية خاصة، واستمتاع الأطفال بتناول الأطعمة والمشروبات في منطقة "الفود ترك"، مقدمين شكرهم لمنظمي المهرجان على تنوع الأركان والفعاليات.



من جانبهم، عبر العديد من الفنانين والفنانات عن سعادتهم بالمشاركة في مهرجان التمر والعسل ومنحهم الفرصة لتقديم إبداعاتهم وعرضها على زوار المهرجان.