مندوب مصر بالأمم المتحدة: اطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان نقلة نوعية

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما حدث اليوم يعتبر نقلة نوعية ورسالة للداخل والخارج بأن مصر تمضي في الطريق الصحيح وأنها تبني الدولة الجديدة .

وأضاف أحمد ايهاب جمال الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر تتحدث بلغة الدولة في حقوق الإنسان ومصر من ضمن من صاغ مباديء حقوق الانسان ".

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وتابع أحمد ايهاب جمال الدين :"مصر تضع خارطة طريق في ملف حقوق الإنسان ".

واكمل احمد ايهاب جمال الدين:" مصر تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل موضوعي في كافة القطاعات و ترى نقاط القوة والفرص التي تمتلكها، كما ترى التحديات التي نرغب في تعدلها بطريقة علمية ومنهجية ".