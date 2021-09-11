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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 7 جنيهات في أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 7 جنيهات علي الأقل بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر خلال الاسبوع الماضي لدي محلات الصاغة.


وبحسب موقع إيجيبت جولد ، سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 673 جنيها مقابل679 جنيها  الأسبوع الماضي بفرق  جنيهان.


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 785 جنيها مقابل792 جنيها  في الأسبوع الماضي بفارق 7 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم السبت 11-9-2021

سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 897 جنيها مقابل 905 جنيهات

في الأسبوع الماضي بفارق 8 جنيهات.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 523 جنيها مقابل 528 جنيها في الاسبوع الماضي بفرق 5 جنيهات.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897.143 ألف جنيه.


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب المعدن الأصفر سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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