نابولي يعمق جراح يوفنتوس ويفوز 2-1 في الدوري الإيطالي

خسر فريق يوفنتوس أمام نابولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة، مستغلًا خطأ في التمرير من مانولاس مدافع نابولي.

وفي الدقيقة 57، سجل بوليتانو هدف التعادل لنابولي مستغلًا تسديدة زميله لورينزو إنسيني التي فشل تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس في التعامل معها بشكل جيد.

وفي الدقيقة 85، سجل السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني لنابولي مستغلًا خطأ فادح من مويس كين مهاجم يوفنتوس في إبعاد ضربة ركنية من فريق الجنوب الإيطاي، ليخسر اليوفي مباراته الثانية على التوالي في الدوري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نابولي للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.