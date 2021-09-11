الفيديو الأول لحودة بندق بعد نجاته من الموت

شارك المطرب محمد شاهين فيديو له مع المطرب الشعبي حودة بندق بعد تعرضه لحادث مروع كان سيؤدى إلى وفاته.



ونشر محمد شاهين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو مع حودة بندق وكتب عليه ": حودة بندق مفيهوش حاجة وربنا يتم شفاه علي خير ".

تابع :" ربنا يبارك في عمره ويخليه لأهله".

كتب مطرب المهرجانات حودة بندق، منشورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد الحادث المروع الذي تعرض له يوم الخميس 9 سبتمبر.

وكتب حودة بندق ، في منشوره على فيسبوك: «الحمد لله رب العالمين .. قدر الله و ماشاء فعل .. اللهم أجرنا فى مصيبتنا و أخلف علينا خير منها .. الحمد والشكر لله فى السراء والضراء .. ألف شكر لكل اللى سأل عنى الله يشفى كل مريض وما نسأل على بعض فى شر أبدا .. الله يتم شفايا على خير».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1885415564960603&id=100004765329854

حادث حودة بندق :



تعرض المطرب الشعبي حودة بندق ومدير أعماله أحمد الطحاوي والسائق الخاص به لحادث سير على الطريق الدائري مقابل كايروفيستيفال خلال توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك أدى إلى انقلاب السيارة وذلك بعد سقوط صندوق من أعلى سيارة نقل كبيرة "مقطورة" تسير أمامهم.

وتم نقلهم الى المستشفى على الفور وبهم كسور وجروح كبيرة، ولم يستطع حودة بندق إحياء الحفل بسبب الجروح التي تعرض لها.



التطورات الصحية للمطرب حودة بندق

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري - تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة، مساء الخميس الماضي .

وقال مدير أعمال حودة بندق إنه أصيب بجرح قطعي فوق العين، وآخر في الصدغ، بالإضافة إلى كدمات في الرأس، وتناثر الزجاج في يديه، مشيرا إلى أنه تلقى الإسعافات الأولية فور وصوله المستشفى، وتم استخراج الزجاج من يديه وخياطة الجروح القطعية.

وأوضح أن حودة بندق خرج من المستشفى على الفور بعد تلقيه الإسعافات الأولية، ويخضع حاليا للراحة التامة وفقا لتعليمات الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه بضرورة التوجه للمستشفى لو شعر بمضاعفات.