أخبار الفن|حقيقة زواج الفنانة أصالة .. أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن أزمة ياسمين عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور



تداول رواد السوشيال ميديا، صورًا تفيد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

حرق جثمانه|وصية صادمة من المخرج الفلسطيني الراحل نصري حجاج



أوصى المخرج الفلسطيني نصري حجاج، بحرق جثمانه والذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.

ياسمين كانت بتموت والدكتور بيضحك.. أحمد العوضي يكشف سبب مرض زوجته: إهمال جسيم



كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها، وكتابة أول تدوينة لها يوم أمس.

بعد إصابة دنيا عبد العزيز.. عين الحسود تطارد عرض زقاق المدق



يبدو أن عين الحسود أصابت العرض المسرحي " زقاق المدق" ؛ فبعد أن أصيبت صحفية أثناء تغطيتها كواليس المسرحية ؛ بعد سقوطها من أعلى المسرح .



رنا سماحة توجه رسالة لابنها المستقبلي .. فيديو



تصدرت الفنانة رنا سماحة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

بدء توافد نجوم العالم على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان فينيسيا.. بث مباشر



بدأ منذ قليل، توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام وتوزيع جوائز النسخة 78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعد 11 يوما من عروض الأفلام والفعاليات الهامة

حلا شيحة ترتدي الحجاب في أحدث ظهور لها مع معز مسعود



نشر المنتج الفني معز مسعود، صورة جديدة له تجمعه بزوجته الفنانة حلا شيحة وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز



كشف الفنان أحمد العوضي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها خلال أيام قليلة ستعود إلي مصر.