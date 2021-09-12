التضامن: 10 آلاف جنيه عقوبة الرجوع عن كفالة طفل.. فيديو

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، إن وزارة التضامن ترعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل وحتى المسن وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، معقبا: "عن شريحة مهمة جدا هم المسنين لدينا 171 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحتضن 3500 مسن ونقدم للنزلاء كافة الخدمات".



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهدف من منظومة الكفالة هو تحقيق بيئة آمنة للطفل تتوافر فيها كافة أوجة الرعاية، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو النفسية".

وأوضح: "الأسرة التي لم تحسن معاملة الأطفال سوف تتخذ حيالها الإجراءات اللازمة سواء بالتأهيل النفسي آو بالإجراءات القانونية، مؤكدا أنه في حالة رجوع الأسرة عن الكفالة يتم دفع 10 آلاف جنيه كشرط جزائي، ويتم حاليا دراسة تغليظ العقوبة حتى لا يتم التلاعب بالأطفال".

وأضاف: "الذي يحقق البيئة الآمنة للطفل هي الأسرة المطابقة للشروط، وهذه الشروط تكون نتاج بحث اجتماعي يتولاه باحث اجتماعي متخصص في مجال الأسر البديلة على أرض الواقع"، متابعا: "فى حالة عدم قدرة الأسرة على تربية الطفل يتم سحبه منها.. وهناك متابعة دورية للأسر كل 3 أشهر من مسؤولي الأسر البديلة في المديريات، ومتابعة أسبوعية من الإدارة المركزية في الوزارة".