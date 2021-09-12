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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي جمال: أنا وكريم فهمي اقنعنا بعض بمشروع مهم

صدى البلد

نشر رامى جمال عدة صور له ، مع كريم فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

 

وكتب رامى جمال: “فعلا قليل لما بنتقابل بس من اول يوم عرفتك فيه وانت صديق قريب لقلبي وفعلا فرحت بالصدفة دي والسفريه دي بكل تفاصيلها وزي ما انتو شايفين اقنعنا بعض بمشروع مهم جدا ومفاجأة قريبا جدا ”.

 

ويستعد رامي جمال، لإحياء حفل ضخم في الشرقية بالسعودية يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى.


وكتب رامى جمال عبر حسابه بموقع انستجرام :"شكرا هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ علي إتاحة الفرصة الثانية للتواجد في بلدنا الغالي السعودية مع جمهور الشرقية المحترم شکرا علي مجهودكم في انتظار نغني سوا في يوم 16 القادم للجمهور الغالي يوم للذكري".
 

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، التى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

رامي جمال

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