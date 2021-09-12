من كواليس مسلسلها القادم..شاهد أحدث ظهور لسوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سوسن بدر في الصورة من كواليس أحد اعمالها برفقة زميلها في العمل، وعلقت عليها كاتبة: “ورا كل باب..رق الحبيب.مع صديقي احمد فؤاد سليم".

يُذكر أن المخرج الكبير محمد النقلى أكد أنه يجرى حالياً التعاقد مع باقى فريق عمل مسلسل “السيدة زينب” بعد ما أتم التعاقد رسمياً مع الفنانة سوسن بدر، ولم يتحدد حتى الآن موعد نهائي لبدء التصوير.

وكشف المخرج محمد النقلى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسلسل اجتماعي شعبى، حيث تدور أحداثه داخل حارة مصرية تقع فى منطقة السيدة زينب.

وقال المخرج محمد النقلى: “العمل يبرز القيم الموجودة فى الحارة المصرية، وتدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وحتى الآن تم الانتهاء من معظم العمل، ويتبقى ما يقرب من 4 حلقات فقط”.

وأضاف: "العمل سيتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى، وتحديداً فى الموسم الشتوى القادم".