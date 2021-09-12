بعد مبادرة بن سلمان.. كل ما تريد معرفته عن منصة إحسان السعودية

تسعي المملكة العربية السعودية إلى العطاء والوقوف بجوار مواطنيها غير القادرين من خلال منصاتها الخيرية من بينها منصة إحسان والتى تبرع لها ولى العهد السعودي محمد بن سلمان بـ 10 ملايين ريال سعودي ليصل إجمالى التبرعات التى تلقتها منصة إحسان إلى مليار ريال سعودي.

منصة إحسان السعودية تم تشكيلها بقرار سامي صدر فى (1441/08/13هـ) بهدف استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة وبناء على منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي، فضلا عن تعزيز دور السعودية فى الأعمال الخيرية.

رؤية منصة إحسان

تسعى منصة إحسان من خلال رؤيتها 2030 إلى وطن طموح، ومواطنه مسؤول، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي.

مجالات التبرع لـ منصة إحسان

تغطي مجالات التبرع عبر منصة إحسان التعليم والصحة والإغاثة والبيئة والاقتصاد والمجال التقني والاجتماعي وغيرها من المجالات الأخرى.

مشاريع منصة إحسان

تضم منصة إحسان بعض المشروعات التى يتم تؤل إليها أموال التبرعات من بينها مشروع مشاريع الكفالة السنوية للأرامل، حيث أرامل يواجهن ظروف الحياة الصعب بعد فقدان الزوج والعائل، ويعاني من تدني مستوى الدخل أو انعدامه، بحاجة إلى كفالة توفر لهن متطلبات الحياة الأساسية.

كما تشمل مشاريع منصة إحسان كفالة الأيتام، أيتام يعانون من فقدان العائل وقلة مصدر الدخل أو انعدامه، بحاجة إلى كفالة توفر لهم متطلبات الحياة الأساسية، بتبرعك ستساهم في تخفيف أعبائهم وتكن سببًا في توفير حياة كريمة مستقرة لهم.



إعانة أسر السجناء المحتاجين

من بين مشاريع منصة إحسان مشروع إعانة أسر السجناء المحتاجين، أسر سجناء يعانون من فقدان العائل وقلة مصدر الدخل أو انعدامه، بحاجة إلى تبرع يساعدهم على توفير متطلبات الحياة، كالحاجة الماسة إلى التدخل الطبي، وسداد الإيجار والقروض والفواتير المتزايدة ومصاريف الدراسة، وتوفير الغذاء اللازم والكسوة، وتأثيث وترميم وصيانة المساكن القديمة والمتهالكة، بتبرعك ستساهم في تخفيف أعبائهم وتكن سببًا في توفير حياة كريمة مستقرة لهم.



ترميم وصيانة بيوت الأسر المحتاجة

الأسر المحتاجة الذين يعيشون في بيوت قديمة، ليس لديهم الدخل الشهري الذي يكفي لسد احتياجاتهم اليومية أو صيانة منازلهم المتهالكة، ساهم بما تستطيع لإصلاحها وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

السلال الغذائية للأسر المتعففة

أسر متعففة تعاني من ضعف مستوى الدخل وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الأساسية، بحاجة إلى سلال غذائية تحتوي على العناصر الأساسية للغذاء، ساهم بتبرعك في تخفيف معاناتهم وكن عونًا لهم.

اللجنة الشرعية لـ منصة إحسان

انطلقت اللجنة الشرعية لمنصة إحسان منذ صدور قرار تأسيسها، بعضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وتهدف اللجنة إلى التأكد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكافة الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة، ويرأس اللجنة الشرعية الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

ماذا قالوا عن منصة إحسان

فى تصريح سابق قال عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية :"ستقوم منصة احسان بتنظيم وتنسيق العمل الخيري وتوحيد الجهود بين الجهات الخيرية المختلفة، كما تسعى المنصة إلى تعزيز قيم العمل الخيري والإنساني لدى أفراد المجتمع ونشر ثقافة التبرع وتعزيز الترابط والتكاتف مما يجعل سائر أفراد المجتمع يساهمون في العمل الخيري بما يحقق سمة التعاون المطلوب بين المسلمين".



كما قال عبدالله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء:" ما تقوم به منصة إحسان هو عمل يحبه الله ويحبه الذين يحبون الإحسان، وهي ضابط من ضوابط ديمومة الشكر ومُمكِّن للمتخوفين لأن يعطوا بأمان".

وكان قد تبرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي لـ منصة احسان الوطنية للعمل الخيّر.

جاء تبرع محمد بن سلمان امتداد لتبرعه السابق لـ منصة احسان خلال شهر رمضان الماضي وذلك فى إطار حرصه على دعم وتمكين العمل الخيري فى المملكة العربية السعودية، وبذلك وصلت التبرعات التي حصلت عليهامنصة احسان إلى مليار ريال من التبرعات.

وأكدت منصة إحسان إن وصول التبرعات إلى مليار ريال سعوديى يعد إنجاز غير مسبوق، لافتة إلى أن "إحسان" تدشن مرحلة جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي.

وتعمل منصة "إحسان على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذّكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها.

و"أحسان" منصة وطنية سعودية للعمل الخيري تأسست عام 2019 وتعمل وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .

تسعى "إحسان" إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمي، وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة.