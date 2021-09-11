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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..تبرعات منصة احسان تقترب من المليار ريال

صدى البلد

كشفت المنصة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية (إحسان)، أن إجمالي التبرعات اقتربت من مليار ريال، منذ انطلاقها وحتى اليوم، إذ بلغت 990,705,698 ريالاً، فيما بلغ عدد المستفيدين 2,488,514 شخصا، وعمليات التبرع 13,439,153 عملية.

وقبل أيام، أطلقت منصة «إحسان» برنامج الحملات، الذي يُتيح للمتبرع إنشاء حملة خاصة في (3) مجالات رئيسية؛ تتمثل برعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُقيا، وجمع التبرعات عن طريقها من قبل أهل الخير بشكل إلكتروني من خلال نشر الرابط الخاص بالحملة؛ إذ يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

وبحسب عكاظ أفادت بأن برنامج الحملات يعد خطوة تطويرية تهدف إلى زيادة مستويات التكافل الاجتماعي وتحسين تجربة المانحين والمتبرعين وتعظيم أثر تبرعاتهم.

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كما أطلقت منصة «إحسان» في وقت سابق خدمة التبرع الدوري التي تتيح إمكانية استقطاع مبلغ محدد من البطاقة البنكية بشكل دوري، يصل إلى مجالات التبرع ذات الأولوية تلقائيا، وهي: رعاية الأيتام، سقيا الماء، الرعاية الصحية، كاشفة أن خطوات التبرع الدوري كالتالي: تسجيل الدخول إلى الحساب عبر المنصة، ثم من قائمة الملف الشخصي اختيار «التبرع الدوري»، ثم تحديد المبلغ ومجال التبرع، ثم إدخال معلومات البطاقة البنكية، ثم إدخال رمز التأكيد المرسل إلى الجوال.

 

السعودية التكافل الاجتماعي رعاية الايتام جمع التبرعات العمل الخيري

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