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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: لا دليل على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001، توماس كين، عدم عثوره على أي شيء يدين السعودية في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الأحداث الإرهابية في عام 2001.

وكشف كين الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة “درو”  في نيوجيرسي في لقاء مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن التقرير النهائي للجنة لم يعثر على “أي دليل على أن حكومة المملكة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة"، مؤكدًا أن “جميع الوثائق التي قرأتها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الأسبوع الماضي رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة من خلال بيان لسفارتها في واشنطن.

السعودية : أي ادعاء بـ تواطؤ المملكة في هجمات 11 سبتمبر باطل

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 وقالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن أي ادعاء بأن المملكة متواطئة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ، مشيرة إلى أنها ترحب بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

وشددت السفارة في بيان لها -أوردته وكالة الأنباء السعودية - على أن التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر وما يسمى بـ "28 صفحة"، لم تظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيّ من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها ، موضحة أن قيادة المملكة دعت للكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية، وطالبت دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة الحادي عشر من سبتمبر.

ولفتت السفارة إلى أن المملكة شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ، موضحة أنه باعتبارها أحد الدول التي استهدفها الإرهاب العالمي.

السعودية هجمات 11 سبتمبر لجنة التحقيق واشنطن القاعدة الولايات المتحدة المملكة

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