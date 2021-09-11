قرارات جديدة من السعودية بشأن تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية

أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ برنامجا جديدا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة داخل اراضى المملكة.

واوضحت الهيئة العامة للنقل السعودى ان لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة ، ياتى وفق عدة مراحل تبدأ أولاها في مدينة جدة، حيث سيكون دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وتابعت الهيئة العامة للنقل السعودى ، فى بيان لها ان هذا البرنامج سيمكن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بالمدن.

واكدت الهيئة ان هذا البرنامج سيساهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.

و سيساعد البرنامج في تسريع عمليات الشحن في مدن ومناطق المملكة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين .

كما أن برنامج حجز مواعيد دخول الشاحنات للمدن سيُتيح المزيد من التكامل والعمل بشكل أفضل في عمليات إدارة وتنظيم تنقل جميع الشاحنات في المملكة والاستفادة من البيانات والمعلومات لتطوير نشاط نقل البضائع.

واختتمت الهيئة، ان التكامل والترابط التقنى للبرنامج سيسهل من ضبط هذه الخدمة، حيث سيتم رصد الشاحنات المخالفة التي ستدخل المدن في أوقات المنع من خلال نظام رصد آلي على الطرق الرئيسة في جميع مدن المملكة، ومن ثَمّ ضمان التنقل الصحيح والنظامي للشاحنات.