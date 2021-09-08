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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات.. 5 سيارات من الصانع الألماني في السوق السعودية

مرسيدس
مرسيدس

يعتبر السوق السعودى للسيارات، واحدا من أكبر الأسواق المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ككل، فهي تضم تشكيلة كبيرة من شركات مختلفة ذات صناعة مختلفة ، كالسيارات الالمانية واليابانية والصينية وايضا الامريكية والصينية .

 

وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على 5 سيارات من الصانع الألماني في السوق السعودي .

 

1 ـ أودي Q3 سبورتباك

تتمتع سيارة أودى Q3  سورتباك موديل 2021 بمحرك 3500 ديزل ، تنتج قوة 235 حصان، وعزم دوران يبلغ 305 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات نوع S-Tronic، و يمكنها التسارع من وضع السكون إلى حاجز 100 كيلومتر فى الساعة خلال 8.9 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 206,800 ريال.

 

2 - بي ام دابليو X2 موديل 2021 

تحتوي السيارة بي ام دابليو X2موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 200 سي سي، يولد قوة قدرها 189 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.4 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X2موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 214.500 ريال.

 

3 ـ أودى Q7

دعمت سيارة أودي Q7  موديل 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، قادر على اخراج قوة 335 حصان، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كم في خلال 6 ثواني، وناقل حركة ستبترونيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

 

ويبلغ سعر السيارة أودى Q7موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 303,600 ريال.

 

4 - فولكس فاجن طوارق 

تتمتع السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 228 كيلومتر في الساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 7.8 ثانية.

 

كما تأتي أيضا بمحرك آخر سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 340 حصان، و 430 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء تتكون من 8 نقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة نحو 240 كم/ساعة، و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.9 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 322,289 ريال.

 

5 ـ  مرسيدس GLC

حصلت سيارة مرسيدس GLC  موديل 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يخرج قوة قدرها 197 حصانا، و320 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات من نوع Gترونيك.

 

ويبلغ سعر السيارة مرسيدس GLC موديل 2021 داخل السوق السعودي:

 

- أوتوماتيك 2021 بسعر 266,866 ريال.

- أوتوماتيك / 300 4MATIC 2021 بسعر 295,749 ريال.

- أوتوماتيك / AMG 43 4MATIC 2021 بسعر 340,524 ريال.

- أوتوماتيك / 63 S AMG 4MATIC+ 2021 بسعر 493,900 ريال.

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