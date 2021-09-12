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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جو بايدن يدعو الأمريكيين فى ذكرى 11 سبتمبر لنبذ الخلافات

الأمريكيون يحيون ذكرى 11 سبتمبر.. فيديو

هجمات 11سبتمبر
هجمات 11سبتمبر

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا حول إحياء الأمريكيون ذكرى هجمات 11 سبتمبر، باعتبارها لحظة تعيد إلى الأذهان ذكرى مؤلمة للأمريكيين والتى تعد أيضا أسوأ هجوم إرهابي عرفته الولايات المتحدة.

 

وذكر التقرير، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وجه نداء للأمريكيين لاستعادة روح التعاون التي ظهرت فى الأيام التى أعقبت الهجمات ولم يفوته الدفاع عن موقفه والانسحاب من أفغانستان.

 

على جانب آخر، وجد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فرصة ذهبية وشن هجوما لاذعا ضد الرئيس الأمريكى جو بايدن وانسحابه من أفغانستان.

 

وأشار التقرير إلى، أن حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية هى من جعلت الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش والذي قاد الولايات المتحدة إبان هجمات سبتمبر لخوض معارك خارجية غزى خلالها أفغانستان والعراق ثم جاء الآن يدعو للوحدة ونبذ الخلافات السياسية وهو من قال سابقا من ليس معه فى الحرب على الإرهاب سيكون عدوا له.

 

وأفاد التقرير، بأن الإدارة الأمريكية والمسئولين السابقين يستشعرون خطر الانقسام فى وقت يدعو فيه سياسيون للوحدة ونبذ الخلافات للتغلب على تبعات هجمات سبتمبر وما تلاها.

دونالد ترامب أفغانستان الولايات المتحدة العراق جورج بوش هجمات 11 سبتمبر

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