الأمريكيون يحيون ذكرى 11 سبتمبر.. فيديو

جو بايدن يدعو الأمريكيين فى ذكرى 11 سبتمبر لنبذ الخلافات

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا حول إحياء الأمريكيون ذكرى هجمات 11 سبتمبر، باعتبارها لحظة تعيد إلى الأذهان ذكرى مؤلمة للأمريكيين والتى تعد أيضا أسوأ هجوم إرهابي عرفته الولايات المتحدة.

وذكر التقرير، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وجه نداء للأمريكيين لاستعادة روح التعاون التي ظهرت فى الأيام التى أعقبت الهجمات ولم يفوته الدفاع عن موقفه والانسحاب من أفغانستان.

على جانب آخر، وجد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فرصة ذهبية وشن هجوما لاذعا ضد الرئيس الأمريكى جو بايدن وانسحابه من أفغانستان.

وأشار التقرير إلى، أن حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية هى من جعلت الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش والذي قاد الولايات المتحدة إبان هجمات سبتمبر لخوض معارك خارجية غزى خلالها أفغانستان والعراق ثم جاء الآن يدعو للوحدة ونبذ الخلافات السياسية وهو من قال سابقا من ليس معه فى الحرب على الإرهاب سيكون عدوا له.

وأفاد التقرير، بأن الإدارة الأمريكية والمسئولين السابقين يستشعرون خطر الانقسام فى وقت يدعو فيه سياسيون للوحدة ونبذ الخلافات للتغلب على تبعات هجمات سبتمبر وما تلاها.