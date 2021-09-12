تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. 13 مجال عمل متاحة لخريجي كلية الخدمة الاجتماعية .. بها 5 أقسام وتوجد في 4 محافظات

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢١ :

أكثر من 13 مجال عمل متاح لخريجى الخدمة الاجتماعية

الدراسة بالخدمة الاجتماعية تمنح درجة البكاليريوس

5 اقسام متاحة للدراسة بكلية الخدمة الاجتماعية

تعد كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات التى لا يعرفها كثيرين رغم تفردها وتميزها، إذ لا توجد كلية الخدمة الاجتماعية فى الكثير من جامعات مصر، ولكنها تقتصر على التواجد فى 4 جامعات فقط، هم حلوان ، اسوان ، اسيوط والفيوم .

وتهدف الكلية إلى إعداد أخصائى اجتماعي يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا، قادر على إحداث التغيير الايجابى فى المجتمع.

وتقوم الكلية بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنسانى والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى وتوظيفها فى برامج تعليم الخدمة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع، كما تعمل على تنمية مجتعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها ، والمساهمة فى حل المشكلات القومية.

وبدأت كلية الخدمة الاجتماعية بمعهد عالي للخدمة الاجتماعية للفتيات لإعداد الأخصائية الاجتماعية ، ملحق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية للفتيات وكانت الدراسة به ثلاث سنوات ثم اصبح اربع سنوات مع بداية العام الدراسى 1951-1952 ثم تحول إلى معهد مشترك يقبل الطلاب من الجنسين مع العام الدراسى 1958-1959 حتى تحول فى عام 1975 من معهد الى كلية جامعية تتبع جامعة حلوان.

- قسم خدمة الفرد

يهدف القسم إلى إعداد أخصائي اجتماعي يتناسب مع معايير الجودة المحلية والدولية للمشاركة المجتمعية، كما يهتم برفع مستوى الخريجين من خلال التعليم والتدريب المستمر، وبرامج الدراسات العليا والإسهام في تطوير الممارسة المهنية وخدمة المجتمع؛ وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية والمهنية والعلمية.



- قسم خدمة الجماعة

يهتم بإكساب الطلاب الأساس المعرفي والمهارات المختلفة في مجال خدمة الجماعة، فيسعى القسم إلى الربط بين المستوى الأكاديمي والتطبيقي في المجتمع المحلي عن طريق تطبيق رسائل الماجستير والدكتوراه على المجتمع المحلي؛ وذلك عن طريق توجيه أهداف تلك الرسائل نحو دراسة المجتمع ومعالجة مشكلاته، وإيجاد أنسب الحلول ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك المشكلات

- قسم تنظيم المجتمع

يسهم القسم في إعداد أخصائي مزود بالأسس المعرفية والمهنية والعملية للتعامل مع المجتمع على المستويات المحلية والقومية والإقليمية، ولديه المهارة اللازمة في التعامل مع المشكلات المجتمعية بقطاعات المجتمع المحلي ومنظماته بما يشارك في تنمية المجتمع



- قسم التخطيط الاجتماعي

تدور المحاور البحثية للقسم حول قضية التغيير المجتمعي التي تتصل بالوحدات الإنسانية الكبرى كمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمجتمعات المحلية، والمجتمع ككل على المستوي الوطني أو القومي.



- قسم مجالات الخدمة الاجتماعية

يرتكز القسم على إجراء بحوث في مجالات الأسرة والطفولة، والمجال المدرسي، بجانب رعاية الشباب، المجال الطبي والنفسي، الدفاع الاجتماعي، المسنين، مجال البيئة، والمجال العمالي.

كما تكون مدة الدراسة بالكلية اربع سنوات ، ويحصل الطلاب بعد الانتهاء منها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية .

ويدخل مجال الخدمة المجتمعية فى العديد من مجالات المجتمع ويستطيع الخريج من الكلية العمل فى كل هذه المجالات :

- المدارس- المستشفيات- الجامعات رعايه الشباب الجامعي- مؤسسات التأهيل للمعاقين- دار الايتام- مؤسسات مكفوفين وصم وذوي احتياجات- الشئون الاجتماعية والتضامن- دار المسنين ومراكز رعاية الأمومة والطفولة- مراكز الدفاع عن المرأة ومكافحة المخدرات- مراكز اطفال الشوارع- محكمة الأسرة