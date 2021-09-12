العراق يكشف تفاصيل ضربة جوية استهدفت مواقع داعش في كركوك

ضربة جوية استهدفت مواقع داعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، العثور على 6 جثث لعناصر داعش بعد تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت مواقع التنظيم الإرهابي في محافظة كركوك، رداً على هجوم داقوق.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، أصدرت الخلية بيانا كشفت فيه تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت الدواعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية: "قواتنا الأمنية تواصل متابعة تحركات العناصر الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، فبعد أن حاولت مجموعة إرهابية التعرض على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، تم توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية".

وأضافت أنه "بعد رصد المجموعات تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة وتم تنفيذ ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم، وقد خرجت قوة من الشرطة الاتحادية لتفتيش المكان وعثرت على 6 قتلى من عناصر داعش، فضلاً عن حزام ناسف وكاميرات وأسلحة وعبوات ناسفة".

وأكدت الخلية أن "القوات الأمنية مازالت تواصل البحث والتفتيش ضمن موقع الحادث".