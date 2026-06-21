قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أن يمتد الخطر.. استجابة سريعة تُنهي حريقًا مفاجئًا بمدخل قرية إدفا في سوهاج
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات مع إيران
الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة
اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة
اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل
الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا
في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته
أستاذ علوم سياسية يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
كيفية تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة .. دار الإفتاء تُجيب
ثابت عند 6025 جنيها.. سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 239 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

منظومات دفاع جوي روسية
منظومات دفاع جوي روسية
محمد على

استطاعت  قوات الدفاع الجوي الروسية أن تسقط 239 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في عملية تصدي واسعة، وفق ما ذكرت  وزارة الدفاع الروسية.
 

خلال ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، وطالب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد.

وذكر زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الليلة وفي الساعات القادمة، من المهم للغاية الانتباه جيدا إلى تحذيرات الغارات الجوية".


وتابع "يستعد الروس لشن هجوم واسع النطاق. أرجوكم، احرصوا على سلامتكم".

وأسفرت ضربات روسية في أنحاء متفرقة من البلاد عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وشنت القوات الروسية سلسلة من الهجمات العنيفة على كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى.

وأسفرت الغارات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عن مقتل 10 أشخاص في أنحاء البلاد وإلحاق أضرار جسيمة بدير " بيشيرسك لافرا"، وهو دير يعود تاريخه إلى 1000 عام ويُعد رمزا للتراث الروحاني والثقافي الأوكراني.

وتعهد زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني سيواصل حملته من الضربات متوسطة وطويلة المدى، التي تركز على قطاع النفط.

وقال إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت مصفاة نفط في منطقة تيومين غرب سيبيريا يوم السبت، كما ضربت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في موسكو مرتين في أسبوع.

منطقة زابوريجيا

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا على إن القوات الروسية هاجمت المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا يوم السبت بقنابل انزلاقية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وأضاف أن المدينة تعرضت لتسعة هجمات، وأصيبت عدة مبان سكنية وبنى تحتية أخرى بأضرار.


وبالقرب من الحدود الروسية، قال مسؤولون محليون إن هجوما بقنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد في ضواحي مدينة سومي.

قوات الدفاع الجوي الدفاع الجوي الروسي زيلينسكي مسيرة أوكرانية الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 840 .. سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

البنك المركزي

البنك المركزي: 12.5 تريليون جنيه حجم المطلوبات للإئتمان المحلي بنهاية 2025

سعر العملات الأجنبية

في تعاملات مساء اليوم | العملات الأجنبية مستقرة .. الدولار بـ49.8 جنيه والإسترليني يسجل 66.8

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد