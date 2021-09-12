تقرير المجلس الثقافي البريطاني:هناك حاجة ملحة لإشراك الشباب في سياسة تغير المناخ

كشف تقرير للمجلس الثقافي البريطاني عن إجماع الشباب في جميع أنحاء العالم أن تغير المناخ هو أكبر تهديد يواجه الكوكب، لكن الكثيرين يكافحون من أجل الانخراط في عمل هادف وإسماع أصواتهم.

استطلع تقرير رسائل الشباب العالمي أكثر من 8000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا من 23 دولة - بما في ذلك البرازيل والهند وكينيا والمملكة المتحدة - حول وجهات نظرهم بشأن تغير المناخ ووجد صوت موحد قوي للشباب بشأن تغير المناخ في جميع البلدان الـ 23.

يعد البحث جزءًا من برنامج ارتباط المناخ التابع للمجلس الثقافي البريطاني، والذي يهدف إلى ربط الناس في جميع أنحاء العالم معًا لمواجهة تحديات تغير المناخ.

جاء 25 في المائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع من المناطق الريفية، والتي يصعب الوصول إليها، و75 في المائة من المناطق الحضرية. 55 في المائة من المجيبين كانوا من الإناث.

واستمع التقرير أيضًا إلى مجموعات مهمشة تقليديًا مثل الشباب ذوي الإعاقة وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات ومجتمعات السكان الأصليين.

في المملكة المتحدة، قال أكثر من نصف الشباب إنهم يعتقدون أن المشاركة السياسية وسيلة فعالة لإحداث التغيير، وانخرطوا بانتظام في العمليات السياسية مثل توقيع الالتماسات بشأن القضايا الرئيسية. وأشاروا إلى استعدادهم للمشاركة مع المجتمع العالمي لبناء معارفهم وقدراتهم لدعم المبادرات والسياسات الخضراء والدعوة لها.

وشعر 67 في المائة من الشباب في 23 دولة أن قادة بلدانهم لا يستطيعون معالجة تغير المناخ بمفردهم. وأثاروا مخاوف من أن أصوات النساء والأقليات لم تنعكس في سياسة تغير المناخ الحالية.

ووجد التقرير دعوة ثابتة للشباب لإدراجهم في قرارات السياسة. كما شعر الشباب أن مشاركتهم تضمن تزايد الأفكار المبتكرة لمعالجة تغير المناخ ليكون لها مدى أوسع وأكثر فعالية.

وأكدت النتائج على الحاجة الواضحة لواضعي السياسات لتوجيه شغف وحماس الشباب بطرق أكثر عملية ومنظمة.

ووجد التقرير أنه في حين أن الشباب مستعدون وحريصون على تقديم مساهمات ذات مغزى ، فإن العديد منهم يفتقرون إلى الفرص للقيام بذلك. فأفاد 75 في المائة من الشباب أن لديهم المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا المناخ في مجتمعاتهم ، وقال 63 في المائة إنهم على علم بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ للأطراف (COP26). ومع ذلك ، قال 69 في المائة من الشباب في 23 دولة إنهم لم يشاركوا أبدًا في إجراءات تغير المناخ.

تشمل بعض العوائق التي تحول دون مشاركة الشباب في العمل المناخي محدودية التواصل الرقمي في بيئتهم والثقافات الاجتماعية الهرمية التي تستبعد الشباب والافتقار إلى فرص التدريب وتنمية المهارات.

كما سلط التقرير الضوء على دور وإمكانات القنوات الرقمية كأداة للشباب لمواجهة تغير المناخ ، على الرغم من الاعتراف بأن "الفجوة الرقمية" التي تجعل بعض الأشخاص مستبعدين من الوصول إلى الإنترنت يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

ينظر الشباب بالإجماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها منصة مهمة لمشاركة الرسائل حول تغير المناخ مع أقرانهم ، والتصدي للمعلومات المضللة والتأثير على من حولهم. بالنسبة للشباب في المناطق النائية دون الوصول إلى الإنترنت ، يمكن للتلفزيون والراديو تزويدهم بمعلومات حول تغير المناخ بدلاً من ذلك.

تم استخدام نتائج التقرير لكتابة رسالة الشباب العالمية ، وهي خطة عمل تحدد تطلعات الشباب وتوصياتهم حول تغير المناخ. وتخاطب الرسالة صانعي السياسات وقادة العالم الذين سيحضرون مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (COP26) في نوفمبر.

يتم تشجيع الشباب على التوقيع على الرسالة والتعهد بمعالجة تغير المناخ ، وإضافة توصياتهم الخاصة للنظر فيها. يمكن توقيع الخطاب هنا: www.britishcouncil.org/climate-connection/get-involved/global-youth-letter

تم إطلاق رسالة الشباب العالمية في حدث افتراضي يوم الخميس. وستفيد الرؤى المستمدة من رسالة الشباب العالمية المناقشات الجارية مع صانعي السياسات في الفترة التي تسبق COP26 وأثناءه.

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "إن حالة الطوارئ المناخية هي أكبر أزمة تواجه كوكبنا، لذا فليس من المستغرب أن تجد أبحاث المجلس الثقافي البريطاني أنها الأولوية الأولى للشباب في جميع أنحاء العالم. آمل أن ترسل رسالة الشباب رسالة قوية حول أهمية تضمين أصوات الشباب في محادثة تغير المناخ ".

وقالت كيت إيوارت بيجز الرئيسة التنفيذية للمجلس الثقافي البريطاني: "يكشف تقريرنا عن الإمكانات غير المستغلة للشباب حول العالم للمساهمة في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. الشباب هم قادة الغد ومؤثروه ومن الضروري أن نوفر فرصًا لأصواتهم للوصول إلى قادة الحكومة وإشراكهم في قرارات السياسة التي ستؤثر على مستقبلهم. من خلال حملة تواصل المناخ التابعة للمجلس الثقافي البريطاني، نستفيد من خبرتنا في التعليم والفنون والتبادل الثقافي واللغة الإنجليزية لمساعدة الشباب على إيجاد حلول مبتكرة لأكبر حالة طوارئ عالمية نواجهها ".

وتستضيف المملكة المتحدة COP26 في غلاسكو، اسكتلندا، في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر. ويدعم المجلس الثقافي البريطاني طموح حكومة المملكة المتحدة بأن يكون COP26 هو الأكثر شمولاً على الإطلاق من خلال استخدام شبكاته العالمية لإلهام ملايين الأشخاص حول العالم لاتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ.