شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

في واقعة غريبة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت اليوتيوبر الجزائرية الشهيرة مونيا الهلالي توبتها وإقدامها على ارتداء الحجاب بسبب رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام .

مونيا الهلالي تعلن توبتها

وأثارت يوتيوبر جزائرية شهيرة ضجة مواقع التواصل بين مكذب ومصدّق، فبكلمات مؤثرة وصفت «مونيا هيلالي» كيف رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها، ونعِم أنفها بشم رائحة الجنة.

وخلال مقطع فيديو نشرته اليوتيوبر الجزائرية الشهيرة عبر قناتها في يوتيوب، شرحت مونيا سبب التزامها بالصلاة ورغبتها في ارتداء الحجاب، بعد رؤيا فجرية هزت روحها وشرحت صدرها للهداية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اعلان اليوتيوبر مونيا الهلالي توبتها من خلال الفيديوجراف التالي.