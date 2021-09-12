رئيس جامعة الزقازيق: تطعيم 33 ألف طالب وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن هناك استعدادات عديدة بالجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد، كاشفا أنه يتم الانتهاء من أعمال الصيانة بالجامعة كما أنه يتم الاستعداد للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق خلال حواره فى برنامج "الأخبار" عبر فضائية دى إم سى"، أنه تم تطعيم 33 ألف طالب وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، منوها إلى أن الجامعة تعمل طول فترة الإجازة بهدف توعية الطلاب وتدريبهم على القيادة وبث حب والانتماء الوطنى داخلهم.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن جامعة الزقازيق لها دور متميز فى حياة كريمة، وأضاف أن تم إرسال قافلة طبية شاملة وتوعية وبيطرية ومشروعات صغيرة إلى قرية برد.

وتابع الدكتور عثمان شعلان، أنه يوجد العديد من الكليات الجديدة داخل الحرم الجامعي منها كلية علوم ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه يوجد معامل مخصصة تساعد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم تأهيلهم وتثقيف أهالي الطلاب أيضًا.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن هناك 41 قرية من محافظة الشرقية تشارك في مبادرة "حياة كريمة"، موجهًا شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا المشروع الضخم الذي لم يسبق له مثيل.