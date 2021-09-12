محمد فضل ممثلاً لنادي البنك الأهلي في رابطة الأندية

استقر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، علي ترشيح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق والشخصية الرياضية المعروفة، ليكون ممثلاً لنادي البنك الأهلي في إنتخابات رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمر الجاري .



ودعا اتحاد الكرة المصري ، أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل نادي في موعد غايته 14 سبتمبر الحالي لإنتخاب رابطة أندية القسم الأول .



وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به .