أخبار البرلمان.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفي عبده للحبس والغرامة.. و5 حالات لزيادة قيمة المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأحد، وجاء أبرزها كما يلي:

وفقا للقانون .. 3 حالات تثبت تلبس المتهم بالجريمة

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى القانون

وكيل إفريقية النواب يقدم التعازى لأسر شهداء حادث تحطُم طائرة مروحية بالسودان

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

إعانة 20% شهريا.. تعرف على شروط استحقاق زيادة معاش العجز بقانون التأمينات والمعاشات

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفي عبده للحبس والغرامة

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إصدار ترخيص بإقامة محجر على أرض زراعية

بشرى سارة .. 5 حالات لزيادة قيمة المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نائب يحذر من الانسياق وراء عمليات النصب.. ويؤكد: الوعي السلاح الحقيقي لمواجهة ظاهرة المستريح

برلماني: إجراء تعديلات تشريعية لدمج الشباب المفرج عنهم خطوة تؤكد اهتمام الدولة بهم

