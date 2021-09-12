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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

صدى البلد

لقد سئمت هذا العالم 
لقد تحول منذ قديم الأزل 
الي لونين  ابيض واسود  
وملائكة وشياطين   
عالم فقد فيه الجميع القدرة علي التمييز 
بين المجني عليه والجاني والأبرياء والمخادعين
الم يري احد طوال هذه السنوات والعقود 
انهم يضعون السنة اللهب في اتجاه الريح
ويتظاهرون بمحاولات
اخماد الحريق

لقد مللت مشاهدة هذا الصراع 
يثور احيانا ويهدأ احيانا 
الم يتيقن احدهم بعد كل هذة السنوات والعقود 
انهم يسيرون في طريق مسدود 
الم يري احد ان المسرحية تم إنتاجها 
لتستمر حتي نهاية الزمان 
فقط لتسد نهم الأفواه الفارغة بالكلمات 
دفاعا عن جانبي الصراع

ايها الرفاق 
هل هذا هو العالم الذي خلق من اجلنا ؟ 
لقد اصبحت همومه ثقيلة لا أستطيع تحملها بمفردي 
وقد بدأت اشعر بالتعب اكثر من اي وقت مضي 
لم اعد اقوي علي حبس صوتي 
ولا اريد تحمل خطيئة السكوت

دعوني اتسائل فقد اجد لديكم الأجوبة 
هل ستكفي الكلمات لإطفاء الحرب المشتعلة بداخلنا بين التخلي والصمود ؟ 
ام قد حان الوقت لنبدأ رحلة البحث 
عن عالم خلق من اجلنا 
عالم سنواجه فيه الفجر بمفردنا 
ونتوقف للأبد عن حبس انفاسنا

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