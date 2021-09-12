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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء المنظومة.

 

وذلك بحضور السيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة، ومسئولي التقنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

 

وأوضح نائب المحافظ ان الاجتماع ناقش ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4014 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 465 مليون جنيه.

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وجار العمل على الانتهاء من 2328 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود.

 

وأكد "القاضي" على ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، موجها بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين.

سوهاج محافظة أملاك ديوان نائب

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