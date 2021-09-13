برلمانية: هناك مبالغة في مصروفات المدارس الخاصة.. والوزارة تعمل على حوكمتها

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن إجراء الرقابة والحوكمة فيما يخص مصروفات المدارس الخاصة يجعلها ترفع القبعة لهذا القرار الحتمي في ذلك التوقيت المهم للتأكيد على ما أدلي بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ان قضية المواطن والتعليم من اولويات المرحلة المقبلة.

وأضافت “ البيومي” في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، أن فكرة التعليم الخاص تحولت لدي عدد من المدارس الخاصة لكونها مشروع إستثماري ويعد هذا عزوف عن الهدف السامي الذي قامت لأجله الى استغلال اولاء الامور والمغالاة في المصرفات المدرسية وفرض اعباء مالية على الاسر دون فائدة .



ولفتت عضو لجنة التعليم، إلي أننا نعيش في دولة تهتم بالبشر قبل الحجر ،دولة صنعت تاريخها وتبني مستقبلها فهذه هي الدولة المصرية، لافتة إلي أن هذا القرار هو مثال حي لتطبيق المقولة السابقة.

وتابعت النائبة، جهد مشكور من وزارة التربية والتعليم في إزالة التحديات والعقبات القائمة أمام أولياء الأمور بشكل عام وليس لطلاب المدارس الخاصة فحسب بل من أجل تخفيف كافة الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه جار العمل على حوكمة التعاقدات بين المدارس وأولياء الأمور في ملف المصروفات.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا وسيكون الدفع إلكترونيا تحت إشراف الوزارة سواء كانت مدارس دولية أو تجريبية لغات".





وتابع الوزير:" وزارة التعليم عندما تتلقى شكوى عن زيادة مصاريف بما يخالف الزيادة المعلنة من وزارة التعليم يتم التحرك فورا وإجراء اشراف اداري مالي كامل على المدرسة ويتم منع تلك الزيادات ".



وتابع طارق شوقي :" سيكون هناك عقوبات مالية كبيرة على المدارس المخالفة لـ نسبة زيادة المصروفات التي تحددها وزارة التربية والتعليم ".







