أحمد موسى معلقا على تعطل المترو: تخيل معندكش وسيلة المواصلات دي

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقطات زحام شديد وتكدس الركاب في محطات مترو الأنفاق بالخط الأول بسبب حدوث عطل.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" حدث عطلا وتم تصليحه وعادت الحركة مرة أخرى ولا يوجد أي تكدسات الآن، مردفا:" تعطل المترو لدقائق يسبب تكدس كبير".

وأشار الإعلامي أحمد موسي إلى أن الفارق بين المحطات القديمة والحديثة يختلف تماما، متسائلا:"لو معندكش وسيلة نقل زي المترو تخيل هيكون حال البلد أيه".

ولفت إلي أن خط مترو الأنفاق الثالث يشهد حالة تطوير كبرى، أما الخط الأول الذي شهد حالة تكدس، فبحاجة إلى إعادة تطوير، مضيفا أن المترو وسيلة نقل حيوية تساعد على امتصاص الزحام من وسائل النقل الأخرى.

