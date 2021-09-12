متحدث مبادرة إحلال السيارات يوضح الأزمة العالمية للرقائق الإلكترونية وعلاقتهم بها.. فيديو

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات، إن المبادرة في مصر لا زالت تعمل، رغم ما تمر به صناعة السيارات العالمية من أزمة، مؤكدا أن الأزمة تكمن في عدم توافر الرقائق الإلكترونية، وهي أحد مكونات تصنيع السيارات.

وأضاف عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عدم توفير الرقائق الإلكترونية عالميا؛ ساهم في خفض حجم تصنيع السيارات بنسبة 40%، مؤكدا أن الدولة تعمل على إزالة جميع المعوقات أمام مصانع السيارات؛ من أجل توفير احتياجات المواطنين .



وأوضح عبد الرازق: قمنا بوضع جدول زمني من اجل توفير السيارات لأعضاء المبادرة خلال الفترة القادمة ، لافتا إلي أن الشركات المشاركة في المبادرة لم تنسحب أي منهم وعددهم في تزايد .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعليقا على مبادرة إحلال السيارات : عاوز ألاقي 10 آلاف عربية مرصوصة كده .. ونديها للناس اللي عربياتها متهالكة.. حتى لو هنسددلهم نصف الثمن".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية أبواب الخير : عاوزين نطور أدائنا ونحول حياة الناس والأسر اللي حالتها صعبة ونوصلهم لحياة أكثر استقرارا .. وبقول الكلام ده لرجال الخير ولسيدات الخير " .



وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.