ملك البحرين: بلادنا مرت بمواقف عديدة واستطاعت تجاوزها

استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير، عدداً من أهالي محافظة المحرق، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص على عقدها مع المواطنين من مختلف مناطق المملكة.

وقال ملك البحرين إن المملكة مرت عبر تاريخها الوطني بمواقف عديدة استطاعت تجاوزها بتكاتف أبنائها جميعاً، معربا عن اعتزازه بدور أبناء البحرين في إرساء دعائم النهضة الشاملة وإسهاماتهم المشهود لها بكل اعتزاز وتقدير في تاريخ مسيرة العمل الوطني وحرص الجميع على المشاركة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وانطلاقاً من حرصها على مساعدة الأشقاء في أفغانستان، فإنها تواصل إرسال شحنات ومساعدات إنسانية إغاثية لمساعدة الشعب الأفغاني، مؤكدا تقديره لهذه الجهود التي يبذلها الجميع في هذا المجال، وأن البحرين تحرص دائماً وتسعى إلى الخير والمحبة بين شعوب العالم.

ونوه الملك حمد بن عيسى بأن عقد مثل هذه اللقاءات الخيرة مع أبناء البحرين الكرام يأتي انسجاماً مع العادات العربية العريقة وقيم التراث البحريني الأصيلة، التي تؤكد على أهمية التواصل والحفاظ على ما يجمع أهل البحرين من ترابط وتكاتف وسعي لخدمة الوطن.

كما رفع أهالي محافظة المحرق بالغ التقدير والعرفان إلى ملك البحرين، مؤكدين أنهم ماضون في نهج الآباء والأجداد في الولاء للوطن وقيادته.