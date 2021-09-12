رئيس جامعة حلوان يتابع سير عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد، جولة تفقدية في أول أيام إجراء الكشف الطبي والتطعيم للطلاب الجدد والقدامى بمقرات التطعيم داخل الحرم الجامعي، حيث تضع الجامعة صحة وسلامة منتسبيها في صدارة أولوياتها القصوى، وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

رافق “نجم”، في جولته التفقدية، الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، عبير محمد محمد مصطفى درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

وأشاد رئيس الجامعة بالإقبال الطلابي الكثيف للحصول على اللقاح، قائلا إن الجامعة تطلق حملة موسعة لتوفير اللقاح لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفقاً لبرنامجها.

وتابع “وفى سبيل ذلك قامت الجامعة بتجهيز وإعداد مقرات طبية متعددة داخل الجامعة لتسهيل إجراءات تلقى اللقاح، معربا عن سعادته لما تشهده حملة التطعيمات من انتظام في سير إجراءات التطعيم، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الحملة للحصول على اللقاح داخل الجامعة حرصاً على سلامتهم وللوقاية من فيروس كورونا”.

يذكر أنه قد تم اليوم تطعيم ٢١١٠ طلاب كما تم خلال الأسبوع الماضي تطعيم ما يزيد على ٤ آلاف طالب، إضافة إلى تطعيم العاملين بالجامعة.

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