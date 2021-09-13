تنسيق الجامعات 2021.. تنبيه مهم من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيه هام لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط ، الناجحين بالفرقة الثانية و المنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022 .

بانه سيتم اختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقا للائحة 2018 ، في من يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر حتي السبت الموافق ٢٥ سبتمبر .

و بعد انتهاء الفترة سيتم غلق باب اختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .

على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022.

وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022 بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .

الاوراق المطلوبة

1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .

2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها

3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.

4- بطاقة الترشيح

5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.

6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.

7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.

8- الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.