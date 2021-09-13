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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تنبيه مهم من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيه هام لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط ، الناجحين بالفرقة الثانية و المنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022 .

بانه سيتم اختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقا للائحة 2018 ، في من يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر حتي السبت الموافق  ٢٥ سبتمبر .

و بعد انتهاء الفترة سيتم غلق باب اختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .

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تنسيق الجامعات 2021 … تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بهندسة القاهرة

 

على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية  ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022. 
وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022  بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .
الاوراق المطلوبة 
1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح  + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .
2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها 
3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.
4- بطاقة الترشيح 
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.
6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.
7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.
8-  الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.

كلية الهندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة إختيار التخصص الداخلي

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