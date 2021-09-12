تنسيق الجامعات 2021.. تمريض القاهرة تؤجل اختبار القدرات لـ الطلاب المحولين

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة، أنه سيتم تأجيل اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التحويل لها، إلى موعد سيتم إعلانه فيما بعد.

ونوهت كلية التمريض بأن هذا التأجيل، خاص بـ الطلاب المحولين من سنوات سابقة، ولا يخص طلاب الثانوية العامة الجدد لهذا العام.

وسبق أن أعلنت الدكتور عبير سعيد، عميدة كلية تمريض القاهرة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتم إجراء اختبار القدرات للشهادات المعادلة يوم 8 من سبتمبر بكلية التمريض .



ونوهت الدكتورة عبير سعيد ، اي معلومه يتم تداولها من خلال صفحات الجروبات بوسائل التواصل الاجتماعي وليس من خلال الصفحه الرسميه لكليه التمريض موقع عليها من ادارة الكلية لا يعتد بها لأنها غير رسمية.



وأضافت عميدة الكلية ، ارجو من الطلاب توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ سماسرة المكاتب الوهمية التي تروج لهم اشاعات كاذبة من أجل التربح .

وأيضا، سبق أن صرَحت الدكتورة عبير سعد، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، بأن السعة الطلابية للكلية هذا العام، هي 300 طالب فقط.



وأضافت عبير سعد لـ صدى البلد، إنه يمكن قبول عدد أكبر قليلا من العام الماضى، ولكن يتم الموافقة حسب العدد المتقدم.